Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

En son eylül ayında TEKNOFEST için geldiğimiz Samsun'a bir kaç aylık ayrılığa rağmen hasret kaldık. Bugün Samsun'da hem sizlerle hasret gidermek hem de tamamlanan yatırımların resmi açılışı için bir aradayız. Şu katılıma bak, aldığım resmi rakam hamdolsun 100 bini yakaladı.

Havalimanından buraya zaten cadde boyu Allah razı olsun Samsunlu kardeşlerimizle el ele gönül gönüleydik. Eğitimde yatırım tutarı 817 milyon lirayı bulan anaokulundan liseye her kademede 799 derslik 9 atölye ve 400 kişilik pansiyondan oluşan 66 projeyi bugün resmen açıyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinin ek binası ile sağlık uygulama ve araştırma merkezi yoğun bakım ünitesinin de yer aldığı 213 milyon liralık yatırımın açılışını yapıyoruz. Samsun Üniversitemizin dünürüm Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere 60 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Ballıca Kampüsü'ndeki 6 ayrı projesinin resmi açılışını yine bugün gerçekleştiriyoruz.

Sağlıkta, Vezirköprü 150 yataklı devlet hastanesi ve 20 üniteli diş merkezinin, 25'er yataklı Salıpazarı, 19 Mayıs Kavak devlet hastanelerinin çeşitli ilçelerimizdeki sağlık merkezlerinin açılışını yine bugün yapıyoruz. Fakat durmak yok. Bugün bir başka önemli adım. Asarcık Kavak yolunun tamamlanan 25 kilometrelik kesimini ve Havza tarihi Kurt Köprüsü yolunu hizmete sunuyoruz. Laf değil icraat icraat. Çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarını, organize sanayi bölgelerimizin alt yapı yatırımlarını, enerji yatırımlarını, çiftçilerimize verilen hibe desteklerini, restorasyonları, yurt binalarını yine buradan hizmete açıyoruz.

Büyükşehir belediyemizin feribottan elektrikli otobüs sistemine, akıllı trafik güvenliği projesinden araç filosunu güçlendirmeye, alt yapı yatırımlarından sosyal hizmet birimlerine kadar geniş bir alanda tutarı 2 milyar 742 milyon lirayı bulan 50 ayrı yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde ilçe belediyelerimizin çok sayıda yatırımının açılışını yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un büyümesi, gelişmesi, kalkınması yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz.

"Samsun'a 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Burası Samsun, burası istiklalimizin, istikbalimizin adımının atıldığı yer. Elbette Samsun'a yaptığımız yatırımlar bunlardan ibaret değil. Ne diyor Samsun'un evladı Orhan Gencebay, o da bugün bizimle olacaktı fakat rahatsızlığı sebebiyle maalesef gelemedi. Biz de o zaman eseri ile onu analım diyoruz; Aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel. Samsun'a bugüne kadar yaptığımız eser ve hizmetleri kısaca hatırlatmak istiyorum. Son 20 yılda şehrimize güncel rakamla 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Öyle dile kolay icraat icraat.

Eğitimde 5 bin 686 adet yeni derslik inşa ettik. İkinci devlet üniversitesi olarak Samsun Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda, 12 bin 767 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 102 adet spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda, Samsunlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 6 milyar lira kaynakla destek olduk. Sağlıkta, toplamda 2 bin 93 yataklı 21 hastane dahil şehrimize 42 adet sağlık tesisi yaptık. Halen 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizle birlikte 5 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz.

Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle Samsun'da 11 bin 264 konut projesini hayata geçirdik. Samsun'da İlk Evim projesi kapsamında 4 bin 450 konut daha inşa edecek 5 bin alt yapısı hazır müstakil ve müşterek arsa verecek. İlk İş Yerim kampanyası ile de 100 yeni iş yeri yapacağız. Şehrimiz için 3'ünü hizmete aldığımız 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Ulaştırmada, 120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye ulaştırdık. Yapımı süren Ladik, Taşova yolunu Samsun Bafra arası ile Samsun çevre yolundaki çalışmaları 2023 yılında tamamlıyoruz. Samsun Sivas arasındaki demir yolunun modernizasyonunu yaparak yaklaşık 9 saat süren yolu 5,5 saate indirdik.

Tarım ve ormanda, şehrimize 9 baraj, 1 içme suyu tesisi, 14 sulama tesisi, 115 dere ıslahı ve 5 hidroelektrik santrali inşa ettik. Tamamladığımız sulama projeleri ile Samsun'da toplam 562 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesislerimizle toplam 111 bin dekar tarım arazisini daha sulayacağız. Samsunlu çiftçilerimize toplamda 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 4 arge merkezi kurduk. Samsunlu işverenlerimize toplam 3 milyar lira tutarında prim teşviği verdik.

Enerjide, yaklaşık 333 bin doğal gaz abonesi olan Samsun ve 14 ilçesine doğal gaz arzını sağladık. Asarcık ve Salıpazarı'nı da doğal gaza kavuşturacağız. Samsun'u sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde kullanabilmesi için samimiyetle desteklemeye devam edeceğiz.

Samsun'un sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olacağına inanıyorum. 2023'te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Şehrimizi nasıl büyütüp geliştirdiysek bundan sonra her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'te de aramıza kimseyi sokmayalım. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun'un 2023'te de tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenlik, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? En değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarını içeride olanların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Samsun'a böylesi yakışır.

“Bu altılı masayı her birlikte çökerteceğinize inanıyorum”

Milli Mücadele’nin ilk adımının şehri Samsun istikbal ve istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehrimizdir. Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle mücadele içinde yer aldık. Teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her çeşidinden tetikçilere karşı milletin bekasını savunduk. Amaç Türkiye'yi yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar, kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm ettiler, içimizdeki tetikçilerini üzerimize saldılar, terör örgütleri üzerinden terbiye edilmeye çalışıldık. Ama biz bunların hiçbirini yutmadık. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik, şimdi bu parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Bu altılı masayı her birlikte çökerteceğinize inanıyorum.

"Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz"

Her acının bize hem insani, hem ekonomik maliyeti oldu. Kalkınma yarışına başladığımız kimi ülkeler alıp başını giderken biz geri kalmışlığa mahkum edildik. Bu faturaların ağır yükü altında beli bükülmüş Türkiye vardı. Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken üzerimize oynan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık. 81 vilayet ve 85 milyon vatandaşla her alanda dünyanın birinci ligine çıkaracak eser ve hizmetlere kavuşturduk. Asırlık sorunları çözmekle kalmadık. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı hizmet altyapısı kurduk. Şimdi Türkiye farklı bir ülke, Türkiye emir alan değil, emir veren bir ülke. 2023 hedefleriyle milletin huzuruna çıktığımızda birileri kendi kıt aklınca bizle dalga geçmişti. Bu hedefleri birer birer hayata geçirerek işte bugünlere geldik. Sizlerle beraber geldik. Türkiye Yüzyılı ile yeni ve daha büyük atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçlü Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz.

“Yarın Putin ve Zelenski ile görüşeceğim”

Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen, sözüne kulak verilen ülke haline getirdik. Rusya-Ukrayna savaşı, kim var ortada Türkiye var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Yarın Putin ve Zelenski ile görüşüp daha neler yapabiliriz, bunları konuşacağım. Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle değil.

Unutmayın ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır. 15 seçimdir milletimiz bizi açık ara birinci yaparak iradesini güçlü Türkiye'den yana kullandı. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmayı yeterli bulmuyor en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG gibi, tıpkı Yusufeli Barajı gibi, 500 bin konut projesi gibi çok daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz. Gözümüzü uzaya dikiyoruz. Terörle mücadelede vatan savunmasında bölgemizdeki geldiğimiz konumu yeterli bulmuyoruz. Özetle, yaptıklarımızın üzerine yatmıyoruz, henüz yapamadıklarımızın hayıflanmasıyla daha çok çalışıyoruz.