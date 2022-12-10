Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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