Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan
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