Meclis Araştırma Komisyonu, kapsamlı bir çalışma yürüttü. Kentsel ve sanayi atıklarının kirliliğe etkisini ortaya koydu.

Hazırlanan rapora göre Marmara'da 5 milyon metreküpe yakın kentsel atık, 500 bin metreküp de sanayi atığı üretiliyor. Ancak mevcut tesislerde atığın yalnızda yüzde 5’i işlenebiliyor.

Arıtma tesislerinin sayısı artacak

Atıkların denize ulaşmadan bertaraf edilmesinin yolu ise ileri arıtma tesislerinin sayısının artırılmasından geçiyor.

Meclis Komisyonunun çalışmaları, uzun vadeli çözüme yönelik yasal düzenlemeye de ışık tuttu.

Marmara Denizi Eylem Planı hazırlandı, Biyolojik arıtma tesislerinin kurulması için çalışmalar hızlandırıldı.

İş birliğiyle proje yürütülecek

Planın hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılacak. Denize kıyısı olan illerin belediyelerine tesislerin kurulması için görev verilecek.

Planlama; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası ve belediyeler iş birliğiyle sağlanacak.

Belediyeler, İller Bankası’ndan proje, teknik danışmanlık ve finansman desteği alabilecek. İhale ve denetim süreçlerinde de İller Bankası yetkili olacak.