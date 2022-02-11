Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde darbe vurmaya devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek!"

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33'e yükseldi

Öte yandan, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde etkisiz hale getirilen 29 teröristle birlikte, Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 terörist daha misliyle karşılık verilerek etkisiz hale getirildi.

Böylece bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 oldu.

TRT Haber, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki operasyonun ayrıntılarına ulaştı

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rifat hattından Azez ve El Bab kırsalına, Münbiç’ten de Cerablus ve yine El Bab bölgesine son 2 gündür taciz ateşi ve saldırı girişiminde bulundu.

3 gün önce Tel Rifat’ın doğusundan El Bab’ın Ebu Zindin köyü kırsalına füze ile saldıran teröristler 1 SMO askerini şehit etti, 3 SMO askerini ise yaraladı. Bu saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri salı gününden bu yana Tel Rifat hattında tespit edilen tüm hedefleri obüs ve topçu atışları ile vurdu.

Terör örgütü aynı şekilde Münbiç’ten Cerablus bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulundu. Mehmetçik, Münbiç’in kuzey batısındaki hedefleri de yoğun şekilde ateş altına aldı.

Etkisiz hale getirilen 28 terörist Münbiç ve Tel Rifat kırsalındaki mevzilerinde vuruldu. Barış Pınarı bölgesindeki 1 terörist ise Tel Abyad’ın güneyi Ayn İsa hattından sızma girişimindeyken etkisiz hale getirildi.