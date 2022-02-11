2023 seçimlerinin hazırlıkları ele alınacak, teşkilat çalışmaları gözden geçirilecek, şehir bazında değerlendirmeler olacak.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanları, Ankara Kızılcahamam'da kampa giriyor.

Kamp, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilecek.

Partinin bu yıl yapacağı siyasi çalışmalar konuşulacak. Teşkilatlara "sahada olun" talimatı verilecek.

Birçok konu detaylı şekilde analiz edilecek

Kampta Cumhur İttifakı vurgusu yapılacak.

19 Şubat'ta başlayacak "Adım adım 2023, İlçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarının yol haritası görüşülecek.

Türkiye ve dünya gündemi de kampta değerlendirilecek. Ekonomiden terörle mücadeleye, dış politikadan küresel gelişmelere kadar Türkiye'yi ilgilendiren konular kapsamlı şekilde analiz edilecek.

MHP'de kamplar sürecek

Geçen hafta Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ile milletvekilleri kampa girdi.

2023 seçimlerine hazırlık için MHP'de kamplar devam edecek. Gelecek ayın sonunda da belediye başkanları bir araya gelecek.