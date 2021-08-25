Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 kişi yakalandı
Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ'cü, 17 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB #TSK pic.twitter.com/CgZm2iz7E5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2021
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan
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