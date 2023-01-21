Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 18:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan’a geçmeye çalışan 1'i terörist 2 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kişi, hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şüphelilerden birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kişinin, hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalanan şüphelilerden birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele Yunanistan
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