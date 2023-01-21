Türk Devletleri Teşkilatından (TDT) yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilat binasında TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'in başkanlık ettiği toplantıya Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyava katıldı.

Ömüraliyev, toplantının açılış konuşmasında Türk İşbirliği Teşkilatları başkanlarına Türk dünyasının kalkınmasına yaptıkları değerli katkılardan dolayı şükranlarını sunarak, yeni yıl boyunca gerçekleştirilecek çalışmalarda başarılar diledi.

Türk İşbirliği Teşkilatları başkanlarının yıllık faaliyet raporlarını sundukları toplantıda 2023 Eylem Planı kabul edildi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik öneriler ele alındı.

Türk İşbirliği Teşkilatları başkanları, Semerkant Zirvesi'nde devlet başkanları tarafından verilen talimat uyarınca TDT ile Türk işbirliğinin ilgili ve bağlı kuruluşları arasında koordinasyonun geliştirilmesine ilişkin görüşlerini de paylaştı.