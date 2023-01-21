Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez
[Fotoğraf: (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırının kabul edilemeyeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:
"İsveç'in başkenti Stockholm'de büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman'ı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum."
Etiketler: İsveç Kemal Kılıçdaroğlu
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