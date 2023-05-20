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Gündem
AA 20.05.2023 11:39

Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi 39 kişi yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişinin yakalandı. Yapılan incelemede bu kişilerden 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi 39 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamaya göre, hudut kartalları Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede bu kişilerden 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

 

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