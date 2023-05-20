Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi 39 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamaya göre, hudut kartalları Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede bu kişilerden 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/UPMoZIsIT8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2023