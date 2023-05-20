Deprem bölgesine gidiş dönüşlerde depremzedelerin yol masrafı karşılanacak

İçişleri Bakanlığı, depremzedeler için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Depremzedelerin geçici yaşadığı yerden afet bölgesine gidiş dönüş masraflarını devlet karşılayacak.

Uygulama; diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici yaşanılan illere ya da afet illeri arasında gidiş dönüşler için geçerli.

Başvurular AFAD'a yapılacak

Yol Masraf Belgesi talep eden depremzedeler "tahliye.afad.gov.tr" adresinden sisteme girebilecek.

Tahliye ve geri dönüş için başvuran depremzedelerin bilet ücretleri ödenecek.

Başvuru yapmadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan depremzedelere de kolaylık sağlanarak yol masrafları karşılanacak.

Ödemeler depremzedelerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları üzerinden gerçekleşecek.

Bu kapsamda daha önce tahliyeler için oluşturulan birimler görevlerine 7 gün 24 saat esasıyla devam edecek.

İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel desteği sağlanacak. Tahliye bilgilendirme ve başvuru noktaları, valilik ve kaymakamlıklar tarafından internet ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.