Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.05.2023 09:52

İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi başladı

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi başladı.

İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi başladı
[Fotograf: AA]

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde geliş ve gidiş katında seçim sandıkları ve oy kullanma kabinleri kuruldu.

Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti, ardından zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabah 08.00'den itibaren dış hatlar gidiş terminaline 6 numaralı kapının yakınına kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar oylarını kullandı.

Fotoğraf AA[Fotoğraf AA]

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Mahmut Uzunoğlan, tatil için Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek "Vatanımıza milletimize hayırlı olsun, halkımıza hangisi hayırlıysa o kazansın" dedi.

Tayyip Hüseyin Ötkür ise "Çok güzel bir duygu, oyumuzu verdik. Birkaç gün İstanbul'a gezmeye gelmiştim Almanya'ya geri dönüyorum" diye konuştu.

Havalimanına gelecek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katında olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da dış hatlar gidiş ve gelir terminalinde toplam 8 sandık kuruldu. Yurt dışına kayıtlı seçmenler sabah 08.00'den itibaren pasaport ve kimliklerini göstererek oylarını kullanmaya başladı.

Havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ETİKETLER
İstanbul Seçim 2023
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Vizyonu olmayanlar ufuk çizemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:52
Küçük bir hangarda başlayan efsane: THY 90 yaşında
10:00
Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Devlet Bahçeli yapacak
09:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Vizyonu olmayanlar ufuk çizemez
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
09:23
Sınır kapılarında ikinci tur için oy verme işlemi başladı
07:44
Türkiye'nin 20 yıllık ekonomi karnesi
Yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı
Yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ