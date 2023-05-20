İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi başladı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde geliş ve gidiş katında seçim sandıkları ve oy kullanma kabinleri kuruldu.

Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti, ardından zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabah 08.00'den itibaren dış hatlar gidiş terminaline 6 numaralı kapının yakınına kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar oylarını kullandı.

[Fotoğraf AA]

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Mahmut Uzunoğlan, tatil için Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek "Vatanımıza milletimize hayırlı olsun, halkımıza hangisi hayırlıysa o kazansın" dedi.

Tayyip Hüseyin Ötkür ise "Çok güzel bir duygu, oyumuzu verdik. Birkaç gün İstanbul'a gezmeye gelmiştim Almanya'ya geri dönüyorum" diye konuştu.

Havalimanına gelecek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katında olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da dış hatlar gidiş ve gelir terminalinde toplam 8 sandık kuruldu. Yurt dışına kayıtlı seçmenler sabah 08.00'den itibaren pasaport ve kimliklerini göstererek oylarını kullanmaya başladı.

Havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.