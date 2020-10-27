Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı hudut birlikleri Yunanistan sınırında yaptıkları arama tarama faaliyetleri sırasında yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 13 kişi ile PKK üyesi bir teröristi yakaladı.



Şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.