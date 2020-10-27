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Yunanistan sınırında 13 FETÖ şüphelisi ve 1 PKK'lı terörist yakalandı
Yunanistan sınırında 13 FETÖ şüphelisi ve 1 PKK'lı terörist yakalandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı hudut birlikleri Yunanistan sınırında yaptıkları arama tarama faaliyetleri sırasında yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 13 kişi ile PKK üyesi bir teröristi yakaladı.
Şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.
Etiketler: Son Dakika Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:00
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