Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
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Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:04
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