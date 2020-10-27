İskenderun'un Fener Caddesi'nde dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin takibi sırasında biri üzerindeki bombayı patlatan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Hatay Valisi Rahmi Doğan, teröristlerin, Münbiç'ten Amanoslar'a paramotor ile geldiklerini açıkladı. Vali Doğan operasyonun ayrıntılarını anlattı.

Güvenlik güçleri, 12 Ağustos'ta başlatılan "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" ile terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu. Operasyon kapsamında 11 PKK terörist etkisiz hale getirildi, birçok sığınak, mağara ve yaşam malzemesi imha edildi, bölge terörden arındırıldı.

Münbiç'ten paramotorla geldiler, Amanoslar'dan İskenderun'a indiler. İki terörist takip sonucu etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/VawuYugl1n — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2020

Operasyonlar sırasında, terör örgütünün Amanoslar'da yuvalanmak için nasıl bir yol izlediğine dair yeni bilgiler de elde edildi.

Yapılan çalışmalarda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in Terörden Arananlar Listesi "Gri" kategoride yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik'in de aralarında olduğu 4 teröristin eylem için iki paramotor ile 28 Eylül ve 10 Ekim'de Suriye'nin Münbiç bölgesinden havalanarak Amanoslar kırsalına indiği belirlendi.

Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerinin 19 Ekim'de düzenlediği operasyonda teröristlerden biri etkisiz hale getirildi, diğer terörist Yoldaş Selim Çelik sağ yakalandı.

İki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan terörist Çelik, sorgusunun ardından Hatay'da çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Diğer 2 terörist de İskenderun'da etkisiz hale getirildi

Paramotor ile Amanoslar kırsalına gelen teröristlerden ikisinin saklandığı yer de istihbarat birimlerinin titiz çalışması sonucu tespit edildi.

Hava destekli unsurlarla teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu ancak bölgeden kaçtıkları belirlenen teröristler, dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerince kıskaca alındı.

Güvenlik güçleri enselerindeydi

Köşeye sıkıştıklarını anlayınca gasbettikleri araçla Payas ilçesindeki güvenlik korucularının bekleme noktasına taciz ateşi açarak bölgeden uzaklaşmak isteyen teröristler ile kısa süreli sıcak temas sağlandı.

İçinde bulundukları aracın kaza yapması üzerine başka bir aracı gasbederek İskenderun istikametine doğru kaçışlarını sürdüren teröristler, güvenlik güçlerinin takibi sonucu bu kez İskenderun ilçe merkezinde sıkıştırıldı.

Kaçarken üzerindeki bombayı patlattı

Fener Caddesi'nde yaşanan çatışmada teröristlerden biri üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ele geçirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Kaçan diğer teröristin yakalanması için ilçe merkezinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine Barbaros Mahallesi'nde saklandığı yerde teröristi etkisiz hale getirdi.

Amanoslar'a indikleri paramotor bulundu

"Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında bölgede çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri teröristlerin kullandığı paramotoru da buldu.