Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz
Deprem bölgesini ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, "Hem ikili düzeyde hem AB düzeyinde, zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.
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Etiketler: Yunanistan Deprem
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