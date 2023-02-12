Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik, helikopterle köylere çadır ulaştırdı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki köylere çadır ulaştırmaya ve kurmaya devam eden Mehmetçik, bölgede 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin helikopterleriyle köylere çadır ulaştırmaya ve kurmaya devam ediyoruz. Mehmetçik, bölgede 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladı. Türkiye Tek Yürek." ifadelerine yer verildi.
Kara Kuvvetlerimizin helikopterleriyle köylere çadır ulaştırmaya ve kurmaya devam ediyoruz. Mehmetçik, bölgede 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2023
Türkiye Tek Yürek ???????? pic.twitter.com/7xAvOcfPcJ
Etiketler: Deprem Türk Silahlı Kuvvetleri
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