Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi yakalandı
[Fotograf: DHA]
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi.
Etiketler: Adıyaman Deprem Son Dakika
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