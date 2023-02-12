Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden İstanbul ve Ankara'ya tahliye uçuşları düzenliyor.

Malatya-İstanbul seferinde görevli kabin memuru Seda Polat, anons yaparken duygu dolu anlar yaşadı.

Polat, anonsunda "Sayın yolcularımız, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremler nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Haaytını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" derken gözyaşlarını tutamadı.

Pilotlar çocukları kokpite aldı

Aynı zamanda Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, depremden kurtulan vatandaşların tahliyesine devam ediyor. Pilotlar da uçaktaki çocuklara moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını gideriyor.