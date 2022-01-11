Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan Büyükelçisi Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Son Haberler
- 17:36
- 17:37
- 17:38
- 17:31
- 17:35
Sıradaki Haber
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz