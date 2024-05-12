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Gündem
TRT Haber 12.05.2024 08:48

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yarın Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yarın Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Miçotakis'i kabul edecek. Ziyaret, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi açısından son derece önemli.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yarın Türkiye'ye geliyor

Konuk başbakan Ankara ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ilişkilerde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırmadan bilim ve teknolojiye, tarımdan, turizme çeşitli alanlarda ortak eylem planlarının devam ettirilmesi hedefleniyor.

Kolaylaştırılmış vize prosedürü, düzensiz göç ve terörle mücadele konuları da masadaki başlıklar arasında.

Ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihindeki Atina’yı ziyareti ile ilişkilerde yeni bir süreç başladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi bulunuyor. Yunanistan Başbakanı'nın ziyaretinde, ortak hedefler çerçevesinde bu kapasitenin 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. 

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