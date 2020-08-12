Yunan sahil güvenlik botundan ateş açıldı. 2 Türk vatandaşı ile Suriyeli uyruklu 1 kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay sonrası batan o teknenin görüntüleri ortaya çıktı.

"Sahil güvenlik ekipleri, yaralıları Yunan karasularından kurtardı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili, "Bize ateş açıldığı ihbarı geldi. İki tane yaralamanın olduğunu ilk önce arkadaşlarımız bize söylediler gece vaktiydi ve acil müdahale edilmesi gerekiyordu" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Amerikan bayraklı bir motoryata ateş açılmasının ardından duruma Türk güvenlik güçleri müdahale etti.

Olay sonrasına ait görüntüler de o anlarda yer aldı.

Sebebi henüz belirlenemeyen saldırısı sonrasına ilişkin detayları Bakan Soylu açıkladı:

"İki buçuk mil Yunan karasularına girerek bizim sahil güvenliğimiz müdahale etti. Maalesef Yunan tarafı sadece bu tip olayları ortaya koymuyor. Aynı zamanda göçmen botlarını da acımasız bir şekilde batırmak suretiyle dünyada yeni bir sürecin önünü açmış oluyor."

Türkiye soruşturma başlattı

Bakan Soylu, Avrupa ülkelerinin bu tip olaylar karşısındaki duyarsızlığını da "İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'ya Yunanistan'ın yaptıkları konusunda hem uyarmaya hem had bildirmeye davet ediyorum" sözleriyle eleştirdi.

Olaya ilişkin Yunanistan tarafından henüz bir açıklama yapılmazken Türkiye'nin başlattığı soruşturma devam ediyor.