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İdlib'de 24’üncü Türk-Rus devriyesi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
İdlib'deki M4 Karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Devriyeye ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapıldı.
Paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Devriyeye ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı
Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/68iyeHP51d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
Türkiye ve Rusya birliklerinin ilk ortak devriyesi 15 Mart'ta yapılmıştı.
Etiketler: türk-rus devriye milli savunma bakanlığı idlibSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:44
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