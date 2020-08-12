MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Yunanistan’ın, Mısır’la geçersiz bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir"

Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya hiçbir ülkenin gücünün yetmeyeceğini belirten Bahçeli, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye’yle Almanya’da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın, Mısır’la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir."

"Parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, son günlerde sistemle ilgili yapılan tartışmalara değinerek, "Parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir. 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi.

Bahçeli, döviz kurunda yaşanan dalgalanma için, "Döviz kurunun yükselişinden sevinenler zalimlerin oyuncağıdır" yorumunu yaptı.

Lübnan'da yaşanan gelişmelerle ilgili de değerlendirme yapan Bahçeli, "Sabotaj olup olmadığı araştırmalar sonrası ortaya çıkacak" diye konuştu.