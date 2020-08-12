Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da yazılı bilgilendirme yapıldı. Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresindeki operasyonda Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1448 personel, 97 operasyonel timin görev yaptığı vurgulandı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yine aynı operasyonlarda 30 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.