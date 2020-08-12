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Bilim Kurulu toplanıyor: Okullar açılacak mı?
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından merakla beklenen soru cevabını bulacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak.
Kurul, vaka sayılarını değerlendirecek, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, koronavirüse karşı hangi tedbirler alınacak?" sorularının cevabını tartışacak.
Son olarak Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuları ele almak üzere bir kez daha bir araya gelmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.
Etiketler: koronavirüs covid 19 bilim kurulu toplantısı okullar ne zaman açılacak okullar açılacak mı koronavirüs bilim kurulu bilim kurulu toplantısı ne zamanSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 04:02
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