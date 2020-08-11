Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 3 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'ın hain saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde" mesajına yer verdi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.