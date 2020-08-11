Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik güçlerinin mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık ayrıca, hiçbir şehidin kanının yerde kalmadığını ve kalmayacağını belirterek, 3 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından Trabzon'un Maçka ilçesinde katledilen şehit Eren Bülbül için de "Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık. Allah’tan rahmet diliyoruz" mesajına yer verdi.