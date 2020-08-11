Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik güçlerinin mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
Düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık ayrıca, hiçbir şehidin kanının yerde kalmadığını ve kalmayacağını belirterek, 3 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından Trabzon'un Maçka ilçesinde katledilen şehit Eren Bülbül için de "Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık. Allah’tan rahmet diliyoruz" mesajına yer verdi.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren
Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık!
Allah’tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/hUxHBg9F4V
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