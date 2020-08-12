Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor.

Mısır ve Yunanistan arasındaki anlaşma hukuki dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra Mısır halkının hak kaybı anlamına geliyor.

"Her türlü mücadeleyi yapmaya da hazırız"

Biz Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, kendi hakkımızı hukukumuzu korumak ve kollamak için her türlü mücadeleyi yapmaya da hazırız.

Türkiye’yi adete sahillerine hapseden akıl ve mantık dışı sözde sevilla haritasını dayatmanın iyi komşulukla , hukukla müttefiklikle hakça tutumla açıklanması mümkün değil.



Ayrıntılar geliyor...