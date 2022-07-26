Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunan botunun tacizini Sahil Güvenlik önledi
Ege Denizi'nde, Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan botunu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu uzaklaştırdı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz saat 08.50'de Bulamaç Adası'nın 3,8 deniz mili güneybatısında Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye Yunan Sahil Güvenlik unsurunun taciz teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.
Yunan botunun, Türk Sahil Güvenlik botuyla icra edilen önleme manevraları ile engellendiği ve bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Ege Denizi Yunanistan Sahil Güvenlik
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