Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 62'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2022 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 62'ye yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG
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