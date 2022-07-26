Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şentop'tan TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı
[AA (Arşiv)]
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.
Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.
Etiketler: Mustafa Şentop Sağlık Çalışanları TBMM
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