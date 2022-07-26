Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayii iş birliği başta olmak üzere Türkiye-Malezya ilişkileri ele alındı.
Etiketler: Malezya Recep Tayyip Erdoğan
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