Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine günübirlik ziyarette bulunacak.

Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. https://t.co/W0Mk0ncZHY pic.twitter.com/OvaiJ2zUMh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 26, 2022

Erdoğan ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele alması bekleniyor.

İki liderin ayrıca tahıl koridoruna ilişkin son durum değerlendirmesi yapması da bekleniyor.