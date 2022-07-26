Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine günübirlik ziyarette bulunacak.
Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. https://t.co/W0Mk0ncZHY pic.twitter.com/OvaiJ2zUMh— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 26, 2022
Erdoğan ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele alması bekleniyor.
İki liderin ayrıca tahıl koridoruna ilişkin son durum değerlendirmesi yapması da bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rusya Son Dakika Vladimir Putin
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