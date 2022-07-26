THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" bilgisine yer verildi.

Değişiklik ve iade işlemlerinin acenteden, web sitesinden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden tamamlanebileceğini ifade edildi.