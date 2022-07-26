Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" bilgisine yer verildi.
Değişiklik ve iade işlemlerinin acenteden, web sitesinden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden tamamlanebileceğini ifade edildi.
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