Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırırken Batı Trakya'daki Türk azınlığa baskılarını da artırdı.

Türk okulları kapatıldı, Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyü tatbikat alanı yapılarak silahlı Yunan askerlerince taciz edildi.

"Yunanistan hukuk ve anlaşmaları hiçe sayıyor"

Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik baskısı yeni değil. Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak yıllardır bu politikasını sistematik olarak sürdürüyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Doğu Akdeniz’deki gerilimde Türkiye ve Türk kamuoyunun Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe saydığını gördüğünü söyledi. Bu durumun yeni olmadığını belirten Eren şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Batı Trakya Türk azınlığı ile alakalı bilhassa 1960'lardan sonra cunta rejiminin başlatmış olduğu uygulamaları devam ettirerek ve bunları kendi yerel mevzuatında zemin açarak uluslararası hukuku hiçe sayarak Türk azınlığın haklarını aşındırmaya devam ediyor. Yıllardır bunu yapıyor. Bu yeni bir durum değil."

"Yunanistan üstü kapalı asimilasyonu sürdürüyor"

YTB Başkanı Eren, Atina'nın yıllardır üstü kapalı bir asimilasyon politikası yürüttüğünü de söyledi:

"Türk azınlığının 1970'lerde 80'lerde ehliyet almasına, alım satım yapmasına, inşaat yapmasına, evine telefon çekmesine dahi izin verilmiyordu. Bunlar en temel şeyler fakat üstü kapalı bir asimilasyon politikası devam ediyor."

Türkiye’nin Batı Trakya’daki Türklerin yanında olduğunu bir kez daha hatırlatan Eren, soydaşların hak ve hukukunun savunulacağını belirtti.