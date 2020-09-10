Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı 6 Eylül'de başlatılmıştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tatbikatın SAT-SAS harekatları ile ilgili görüntüler yer aldı. Görüntülerde kamondoların karaya çıkarma yapması ve hedefleri başarıyla vurması dikkat çekti.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak gerçekleştiriliyor.

Tatbikat bugün sona erecek.