Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

YSK Başkanı Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini açıkladı. pic.twitter.com/EbwOrV4sDY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2023

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir. Kamu görevlilerinin istifası ile ilgili tarih belirleme çalışmamız devam edecek."

Hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçilecek

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak. Nisan'ın ilk haftası Cumhurbaşkanı aday listelerinin YSK tarafından kesinleştirilmesi bekleniyor.

Seçime ittifak ile girecek partiler YSK'ya protokollerini teslim edecek

Seçime ittifak ile girecek partiler, YSK'ya ittifak protokollerini teslim edecek. 8 Nisan'da ise milletvekili aday listelerinin YSK'ya verilmesi öngörülüyor. Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların da seçim kararıyla 7 gün içinde istifa etmesi gerekiyor. Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından itirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında da Resmi Gazete'de aday listelerinin yayımlanmasıyla propaganda dönemi başlayacak.

Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Deprem dolayısıyla farklı şehirlere gitmek zorunda kalanlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı seçmenle ilgili de Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünü alacak. Hangi ülkelerde kaç sandık kurulacağı ve oy verme günleri belirlenecek. Bazı temsilciliklerde oy verme günü 3 gün bazı temsilciliklerde 1 haftayı bulabilecek.