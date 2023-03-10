TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin, 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalaması ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Şentop, mesajında, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, Meclisimiz ve tüm siyasi partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin Türk demokrasi tarihine geçecek yüksek bir katılımla sandığa gitmesini temenni ediyor, Aziz Milletimizin bu seçimlerde de demokratik tavrını ortaya koymada tüm dünyaya örnek olacağına canı gönülden inanıyorum." ifadelerine yer verdi.