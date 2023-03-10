Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023 Son Dakika
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