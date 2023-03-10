Depremin etkilediği Gaziantep ve Adana'da okullar 13 Mart'ta açılıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep ve Adana'da eğitim öğretim süreci 13 Mart'ta başlıyor.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtti.
Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik.— Davut GÜL (@gul_davut) March 10, 2023
13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz…#Gaziantep https://t.co/g1azqm6epE
Adana'da da eğitim süreci başlıyor
Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımında, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" sözlerine yer verdi.
Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır.— Dr. Süleyman Elban (@drsuleymanelban) March 10, 2023
Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum.
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