Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtti.

Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik.



13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz…#Gaziantep https://t.co/g1azqm6epE — Davut GÜL (@gul_davut) March 10, 2023

Adana'da da eğitim süreci başlıyor

Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımında, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" sözlerine yer verdi.