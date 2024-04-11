Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.04.2024 05:24

YSK itirazları karara bağlamak için bir toplantı daha yapacak

Yüksek Seçim Kurulu'na, siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim sonuçlarına itiraz süreci sona erdi. Kurul, itirazları karara bağlamak için bugün saat 14'te bir toplantı daha yapacak. 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan saat 17'de tamamlanacak.

YSK itirazları karara bağlamak için bir toplantı daha yapacak

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin itiraz süreci 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci sona erdi.

İl ve ilçe seçim kurullarına itirazları karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu, bugün saat 14'te bir toplantı daha yapacak.

İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz değerlendirilecek. Bu itirazın yanı sıra partilerden gelen diğer itirazlar da kurulun gündeminde olacak.

Olağanüstü itiraz için son gün 14 Nisan

7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise devam ediyor. Siyasi partiler olağanüstü itiraz süreci kapsamında 14 Nisan Pazar günü saat 17'ye kadar itirazda bulunabilecek.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

ETİKETLER
Seçim Yerel Seçim 2024 YSK
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Haniye'ye taziye telefonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:24
Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek
04:26
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
03:36
Kocaeli’de 5 katlı iş merkezinin ikinci katında yangın
02:55
Isınmak isterken evinden oldu
02:41
İsrail, bayramın ilk gününde de Gazze'ye saldırdı
02:10
"Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 54 bin lira ceza
Ardahan'da Kura Nehri taştı
Ardahan'da Kura Nehri taştı
FOTO FOKUS
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ