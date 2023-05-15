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TRT Haber 15.05.2023 09:58

YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Yüzde 99'luk yurt içinde açılma vardır. Şu an yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir" dedi.

YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
[Fotograf: AA]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde açılan sandık sonuçlarına ve oy oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup, 09.45 itibarıyla 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk yurt içinde bir açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla 1529 yurt dışında açılmayan sandık bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık sayısı oranı ise yüzde 84,06'dır.

 

 

Bu verilere göre, saat 09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2; Sayın Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Veri girişi devam etmektedir. 

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023 YSK
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