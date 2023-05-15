Parçalı Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.05.2023 04:06

Emine Erdoğan: Kazanan Türkiye oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye Yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan: Kazanan Türkiye oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye Yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu. Bir olduk, birlik olduk, büyük ve güçlü Türkiye için alın teri döktük. Elde edilen kazanımlarımıza yenilerini ekleyerek Türkiye Yüzyılı'nı yine omuz omuza inşa edeceğiz. Güven, istikrar, hizmet diyerek bu yolda davamıza gönül veren aziz milletimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gurur ve başarı hepimizin. Hayalleri gerçekleştirmek ve her alanda lider bir ülke için doğru adımlarla durmak yok, yola devam."

ETİKETLER
Emine Erdoğan Seçim 2023
Sıradaki Haber
Destici: Beklentimiz yüzde 50'nin üzerine çıkarak seçimi ilk turda kazanmaktır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:06
Destici: Beklentimiz yüzde 50'nin üzerine çıkarak seçimi ilk turda kazanmaktır
04:35
Oğan: Milletimizin hayrına bir karar alacağız
03:49
Dünyanın gözü Türkiye'nin seçiminde
03:47
Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne
03:38
Altun: Milletimiz sözünü söyledi, gidilecek yolu işaret etti
03:30
Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
FOTO FOKUS
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ