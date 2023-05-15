Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin CHP Genel Merkezi'nde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile basın açıklaması yaptı.

Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere yürekten teşekkür ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesinin ayrıca memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz 'ikinci tur' diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek." ifadelerini kullandı.

[Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın] [Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın]

"Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerinde"

"Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için, milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz."