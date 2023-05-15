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Gündem
AA 15.05.2023 03:50

Oğan: Milletimizin hayrına bir karar alacağız

Cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Türkiye'deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu, kendi adımıza başarı olarak görüyorum. Milletimizin hayrına neyse o konuda karar alacağız" açıklamasında bulundu.

Oğan: Milletimizin hayrına bir karar alacağız
[Fotograf: AA]

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarını takip ettiği otelde açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin ikinci tura kaldığını belirten Oğan, "Milletimize hayırlı olsun. Bundan sonra zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bize oy veren, bizi bu noktalara taşıyan her bir vatandaşımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Zor şartlarda seçim çalışması yürüttük ve bugün Türkiye'deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu, kendi adımıza başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha da üstteydi. Ancak Türkiye'deki seçim şartları malum, o sebeple de bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım" diye konuştu.


 

"Türkiye'nin bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz"

Oğan, 1-2 gün içerisinde hızlı bir şekilde Ata İttifakı genel başkanlarıyla bir toplantı yapacağını söyledi.

Tabanla görüşmeler yapacağını aktaran Oğan, şunları kaydetti:

"İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle ve kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım. Buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız. Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız. Dolayısıyla milletimiz müsterih olsun, Türkiye'nin asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim göstermiştir ki bu seçimin en istikrarlı davrananı biz olduk. Bu seçim sürecini en doğru yöneten biz olduk. Tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik ve değiştirdik. O sebeple de önümüzdeki süreçte biz bu tavrımızı devam ettireceğiz ve milletimizin hayrına neyse o konuda karar alacağız."

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