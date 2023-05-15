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TRT Haber 15.05.2023 09:55

İstanbul seçim sonuçları netleşti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İstanbul il genelinde ilk gelen kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu.

İstanbul seçim sonuçları netleşti

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.

İstanbul kent genelinde saat 23.45 itibarıyla açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle;

İstanbul seçim sonuçları netleşti

İSTANBUL GENELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI:

Açılan Sandık: %100

Recep Tayyip Erdoğan: %46,69

Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55

Sinan Oğan: %4,51

İSTANBUL GENELİ MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI:

Açılan Sandık: %100

Cumhur İttifakı: %46,00

Millet İttifakı: %36,71

Ata İttifakı: %2,98

Emek ve Özgürlük İttifakı: %12,20

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,27

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