Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası başlayan itiraz süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Seçimin sona erdiğini ve yargı sürecinin başladığını ifade eden Güven, “YSK’nın iki görevi var. Biri yargı görevi, diğeri seçimi yönetme görevi. Yargı süreci içinde hakimler davalarla ilgili her hangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var. Benden her bir dosya için haber beklemeyin.” dedi.

Yargı sürecinden önce diğer konularda detaylı bilgi verdiği halde yargı sürecinde bakmış oldukları davaların içeriği ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını ifade eden Güven, bunun da YSK’da temsilcisi bulunan siyasi partilerden ve yerel ilçe seçim kullarından alınabileceğini dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber