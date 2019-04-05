İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi.

Çataklı mart ayındaki operasyonlarda 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı:

"16 Aralık 2018'de kış operasyonlarımız planlandığı gibi başladı, 15 Nisan'a kadar da devam edecek. O gün için planladığımız bütün operasyonlar tamamlandı. 4 bin 728 operasyon yapıldı, 198 terörist etkisiz hale getirildi."

Seçim döneminde bin 531 olayın meydana geldiğini belirten Çataklı, "Bunlardan 356'sı muhtarlık seçimleriyle ilgili. Olaylarda 495 kişi gözaltına alındı, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı" dedi.

Kaynak: AA